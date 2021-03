Chenoa revela qué relación mantiene actualmente con David Bisbal

Anda que no ha llovido desde que Chenoa y David Bisbal terminaron su relación. Los ex triunfitos acababan de salir de la academia y el fenómeno fan que se había creado en torno a estas incipientes estrellas era tan grande, que tanto su noviazgo como su ruptura aún están en la memoria colectiva de casi todos los españoles.

Por ello, a pesar de que ya han pasado 20 años desde entonces, no es extraño que la gente aun tenga aquello muy presente. A ambos artistas les suelen sacar el tema cada dos por tres, pero claro, como Chenoa ha extendido su carrera profesional también al mundo de la televisión, pues le toca responder a las mismas preguntas de siempre con mayor frecuencia. De hecho, hace un par de semanas la cantante recordaba en una entrevista para Canal Sur como se había sentido al protagonizar la ruptura más comentada de lo que llevamos de siglo...

A Chenoa le preguntan casi más por David Bisbal que por su actual pareja y eso que está de lo más feliz con su prometido, Miguel Sánchez Encinas, con quien por cierto contraerá matrimonio este mismo año. Crucemos los dedos para que el coronavirus no vuelva a truncar los planes de boda de la pareja...

Sin embargo, a Chenoa siempre le toca pronunciarse sobre como ha sido y como es ahora la relación que mantiene con Bisbal. Durante el programa de televisión 'Dos parejas y un destino', la artista era preguntada de nuevo al respecto y aclaraba que en la actualidad no tiene ningún contacto con David y que ni siquiera tiene su número de teléfono: “No lo tengo, no está, nunca ha estado en el chat en realidad [...] No, pues lo mismo que te digo que el de Vero no lo tuve hasta que no la vi cuando volvió a España. Y con David pasó lo mismo, trabajó mucho fuera y luego aquí, no lo tengo”

Por otro lado, Chenoa ha hablado con el mismo cariño que lo hace siempre, del recuerdo que todavía guarda de su relación con Bisbal: “Se produce dentro de la academia, fueron tres años. Esa historia ha quedado un poco en el corazón, a veces yo contesto porque intento hacerlo con naturalidad y otras a veces parece que saco yo el tema. Los dos éramos muy públicos, pero ya han pasado 20 años”.

Pero hay un detalle que Chenoa no había revelado jamás y es cuál ha sido el paradero de su mítico chándal. La cantante ha contado en primicia que hizo con aquel chándal de color gris, con el que bajó al portal de su casa para comunicarle a la prensa que ella y David habían roto. En el video te lo contamos, ¡no te lo pierdas!

