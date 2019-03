Chenoa revela otra gran confesión en su libro más allá de David Bisbal

Chenoa ha estado en boca de todo el mundo desde que la semana pasada publicara su libro 'Defectos Perfectos'. Sin duda alguna el capítulo que dedica a hablar sobre la ruptura con David Bisbal ha sido el más comentado, pero más allá de su relación con el almeriense, Chenoa desvela muchos otros datos de los que antes no había hablado.

Este es el caso de la maternidad y la dificultad que ha tenido para quedarse embarazada, unos aspectos de su vida que ha detallado con Isabel Gemio en su programa radiofónico 'Te Doy Mi Palabra': "He intentado que un proyecto tan importante como ser mamá no me suponga un trauma. Lo he intentado, pero he tenido problemas que no cuento ni en el libro", empieza diciendo.

Continúa que comenta esta situación ahora por si le sirve de ayuda a alguien que se encuentre en su situación: "He intentado contarlo desde un punto de vista en el que se vean reflejadas muchas mujeres que han intentado ser mamis y que, de repente, se vean con 42 años, la edad que tengo yo, y que sea biológicamente imposible".

Aun así, la artista no cierra las puertas a la maternidad y comenta que hay "mil opciones para poder ser mami", como la adopción. "No todas estamos preparadas para serlo. Mi cuerpo nunca pudo, pobrecico mio, entonces voy gestando otras cosas, igual me he centrado mucho en mi trabajo, o mi carrera no me ha permitido ser madre, pero he intentado quitarle un poco de hierro", declara al respecto.

Además, Chenoa quiso puntualizar que durante la presentación del libro no estuvo muy acertada y que su actitud no fue la que le hubiera gustado mostrar: "Estaba nerviosa y tensa. No es excusa pero esa noche apenas había dormido, estaba con ciática. Estaba un poco malita".