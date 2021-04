Chenoa revela nuevos detalles de su boda tras retrasarla una vez más

El pasado 14 de junio la cantante Chenoa tenía previsto celebrar su boda con su actual pareja, su prometido el urólogo Miguel Sánchez Encinas. Sin embargo, debido a lo sucedido con el covid-19 y a las restricciones impuestas por el gobierno, decidieron posponer el enlace.

La pareja quería celebrar su boda en algún momento del 2021, pero la pandemia no permite realizar grandes celebraciones y por eso han decidido retrasarla una vez más. "La verdad es que programar la boda ante la pandemia no es algo que nos haga mucha ilusión", revelaba la artista a la revista Hola, asegurando que quieren optar por "la vía más segura" y que no les importa el tiempo "que se tarde" en ello. Además, han asegurado que hasta que todo el mundo no tenga puesta la vacuna, no van a tomar ninguna decisión al respecto.

Miguel y Chenoa están pasando por uno de los momentos más felices de sus vidas, ambos están de lo más enamorados y disfrutando de la convivencia, ya que llevan un tiempo viviendo juntos. Ahora, tras la noticia de que han retrasado la fecha de su boda una vez más (que aún no han querido fijar un día exacto para ello), la cantante ha querido dar nuevos detalles sobre cómo será este enlace:

"Bodorrio grande no va a haber desde luego, ya sabemos cómo está todo, hay que tener paciencia", revelaba ante las cámaras. Además, también ha confesado que no pierde la ilusión y que su chico, Miguel, ya está vacunado ante el coronavirus y que a sus padres no les queda mucho tiempo de espera para ello.

En el vídeo de arriba puedes descubrir que más ha dicho Chenoa sobre su boda.

