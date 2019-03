Chenoa recuerda con sus amigas el chándal gris con el que atendió a la prensa tras su ruptura con David Bisbal

EN 'OT: EL REENCUENTRO'

Seguro que miles de personas todavía no han podido olvidar aquel momento en que Chenoa se enteró, por la prensa, de que su relación con David Bisbal había llegado a su fin. Y es que si en su día apareció ante las cámaras con un chándal gris que no pasó desapercibido, la cara lavada y los ojos llenos de lágrimas, un momento que recientemente ha recordado en el reencuentro de Operación Triunfo, con sus amigas, aquel look y aquel momento que hoy ya es 'agua pasada'. Eso sí, como le ha dicho una amiga suya: "Ese momento es un clásico, como lo de 'La Faraona': "Si me queréis, irse". Pues tú lo mismo".