Chenoa no puede estar más emocionada con su boda, y es que si bien hace poco daba en una entrevista exclusiva para ¡Hola! los primeros detalles de su enlace junto a su prometido Miguel Sánchez Encinas, ahora se ha reunido junto a sus amigas de OT para ponerse al día.

Y es que sin duda Natalia Rodríguez y Nuria Fergó serán unas de las invitadas de excepción a este enlace tan esperado, con las que la novia quedó para una sesión de gym. A la salida, sus amigas han querido mantenerse discretas en cuanto a lo que han hablado. "Todo súper bien, gracias", aseguraba Nuria después de despedirse.

Hace poco otro de los compañeros de Chenoa en el famoso concurso musical, Javián, hizo unas polémicas declaraciones que hicieron pensar que entre los extriunfitos no existía tan buena relación como se podría esperar. "He hablado con ella hace poco pero no me ha invitado, no sé si es porque no quiere o porque va a hacer algo más personal", afirmaba respecto a su invitación a la boda.

De momento, habrá que esperar para ver finalmente qué extriunfitos acompañarán a Chenoa en su gran día, aunque la cantante afirmaba que todos sus compañeros de OT así como los de 'Tu cara me suena' estarían convidados.

Natalia Rodríguez | Gtres

Nuria Fergó | Gtres

