Chenoa: "Para lo que queda de año me gustaría que dejaran de ponerme zancadillas"

Chenoa se ha ‘confesado’ en una entrevista muy personal con el también cantante Davem en su canal de Youtube. En ella la artista ha revelado la existencia de una especia de ‘mano negra’ que le pone obstáculos en su carrera profesional: “Para lo que queda de año me gustaría que dejaran de ponerme zancadillas y muros, que me dejaran los caminos abiertos, que creo que me lo he ganado”, sentencia. Y añade: “Jamás voy a decir de quién se trata ni me voy a manifestar. Solo pido mi camino abierto y que me dejen trabajar”.

También ha hablado sobre el ‘enfrentamiento’ televisivo que vive cada viernes con el que fuera su pareja, David Bisbal, ya que forman parte del jurado en diferentes programas y cadenas: “Yo no hago la programación de las cadenas y el programa no soy solo yo, somos un montón de gente haciéndolo. Yo no estoy peleando por la audiencia”, declara.

A raíz de esto, también ha querido dar su versión de lo que sucedió el ‘OT: El Reencuentro’ cuando tuvieron que cantar juntos el mítico tema ‘Escondidos’: “Estuve muy nerviosa por diferentes factores. Sabía que la canción ‘Escondidos’ sería complicada porque tenía que tener la misma intensidad y los mismos ingredientes que el público esperaba”, aseguraba.

“Por mi parte nada fue postureo y creo que por parte de David tampoco, que sí que lo sitió de verdad. Pero yo soy más intensa que él”, declara. Eso sí, sobre su no relación con David Guapo, la jurado de ‘Tu cara no me suena todavía’ se reafirma diciendo: “Yo no miento y ya os dije que yo no era… No sé lo que se ha publicado, pero no soy la que se va a cenar ni hace nada malo…”, ¿se estará refiriendo a las fotos que salieron a la luz hace unos días del humorista de cena con Rosa López?