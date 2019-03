Chenoa se pronuncia en las redes sociales tras las duras acusaciones de su padre biológico, Carlos Corradini

El pasado viernes, Carlos Corradini, el padre de Chenoa, entró en directo en un programa de televisión para criticar algunas actitudes de su hija y para acusarla de ser la culpable de la mala relación que tienen. No obstante, la exnovia de David Bisbal no se ha quedado atrás, y ante estas acusaciones ha querido dejar claro un mensaje en Instagram.

"He decidido ser feliz en defensa propia", decía Laura hace unos días en las redes sociales. Y es que su padre dijo cosas como: "Mi hija me dijo que yo no merecía ser su padre", "Si no me quiere que lo diga, pero que no me ignore", o "Chenoa es la gallina de los huevos de oro. Dio trabajo a su madre, al novio de su madre y a su hermano… Pero a mí no".

Su padre aseguró, en pocas palabras, que él no había abandonado a nadie, sino que había sido al revés. Su familia le había abandonado. También dijo que no quería dinero, "no lo he querido nunca, ni lo quiero ahora", aseguró. Y es que por si fuera poco, a Chenoa se le cae el mundo encima: primero fue su encuentro con Bisbal, después la supuesta cobra y ahora su padre arremete duramente contra ella.

No obstante, la extriunfita ha demostrado que tiene buen carácter y sobre todo sentido del humor, o así lo han querido expresar sus seres queridos en Instagram: "Me uno a tu felicidad", decía Geno, su compañera de la Academia, y "Preciosa, todos estamos contigo, eres auténtica, buena persona, amiga de tus amig@s. Te quiero mucho", afirmó Natalia, compañera también en Operación Triunfo.