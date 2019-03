Chenoa se pronuncia sobre el "cuánto te he querido" de Bisbal

La ruptura entre David Bisbal y Chenoa está de plena actualidad tras la publicación del libro 'Defectos Perfectos' donde la cantante relata cómo vivió su ruptura con el almeriense. Una revelación que ha dado mucho de qué hablar y ha generado, también, alguna que otra polémica.

Una de las cuestiones que más se ha comentado es la frase que parece ser Bisbal susurró a Chenoa cuando volvieron a reencontrarse sobre el escenario en el concierto de 'OT1'. Unas palabras que la misma artista ha dicho que no va a desvelar, aunque la periodista Sandra Aladro ha asegurado que fue un rotundo "¡cuánto te he querido!".

Ahora, Chenoa ha desmentido al medio 'Chance' que esa fuese la frase en cuestión: "Da igual. No, no es eso pero no importa. No voy a afirmar ni a desmentir nada. Lo tenéis todo ahí, podéis opinar, desmenuzar el libro... yo no estoy enfadada. Me parece bien que todo el mundo hable, opine y diga. Ya que yo lo he hecho es lógico que los demás también pues digan lo que quieran. Yo no tengo ningún problema, pero a partir de aquí os dejo el libro".

Y añade, que no va a desvelar el contenido de la misma en ningún momento: "No es esa pero da igual. Tampoco voy a decir ni cuál es ni voy a poner en brete a nadie. Decir lo que queráis, da igual. No importa".

Chenoa también se ha mencionado sobre las declaraciones de Bisbal donde afirmaba que pensaba que tras el reencuentro de 'Operación Triunfo 1' todo se había solucionado: "Son puntos de vista. Están bien que los tengan y todos los que habláis, decir lo que queráis. Estoy totalmente de acuerdo en que lo hagáis que para eso somos libres y hay libertad de expresión. Yo escribo un libro para si lo queréis desmenuzar bienvenido sea. Acepto mi parte que es lo que tengo que hacer".