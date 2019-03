Chenoa pone condiciones a Alain Cornejo para volver con ella

Alain Cornejo parece estar dispuesto a todo con tal de recuperar a Chenoa. Seguramente lo que no se esperaba el productor teatral era que la cantante no se lo iba a poner nada fácil…

Según la revista ‘InTouch’, Chenoa ha querido dejar bien clarito que si quiere volver con ella primero tiene que cumplir una serie de condiciones entre las que se encuentran: pasar más tiempo juntos, casarse de blanco y tener hijos. ¿Estará Alain dispuesto a cumplir todas y cada una de ellas?

La ex triunfita es una mujer de armas tomar pero en más de una ocasión ha comentado que le encanta estar enamorada. Lo malo es que el amor no parece sonreírle porque últimamente sus relaciones no han durado más de dos asaltos… ¿Conseguirá Chenoa en esta ocasión la estabilidad?