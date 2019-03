Chenoa y Pablo Alborán se convierten en ‘amigos íntimos’

Chenoa y Pablo Alborán se han vuelto inseparables últimamente. Twitter ha sido testigo de esta amistad que parece haber crecido por momentos hasta al punto de que, al parecer, ha habido algo más entre ellos.

Aunque la cosa podría no haber ido muy en serio, se ve que Chenoa ha encontrado unos brazos en los que refugiarse. Y es que entre colegas a veces pasan estas cosas y pueden darse de vez en cuando una serie de encuentros fortuítos con los que calmar los ‘ánimos’.

¿Acabará la cosa en algo más? Por el momento nada se sabe aunque según afirma la revista InTouch: “Tuvieron más que palabras y no hablamos de que discutieran, sino de una noche de pasión que pudieron compartir”.

Pero para que el temita no siga dando de qué hablar, los protagonistas de esta historia han querido dejar claro a través de Twitter que entre ellos no hay nada de nada. Alborán tuiteaba: "Hola a tod@s interrumpo mi descanso para deciros que Chenoa y yo solo somos amigos. Hablemos de música, por favor. Gracias. Besos". A lo que Chenoa contestaba: "Exacto. Gracias my friend. Que siga la música".

La verdad es que quién dice que estos dos no pegan...