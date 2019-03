Chenoa se manifiesta sobre el vestido de cobra de Rosanna Zanetti

A lo largo de todo este año uno de los asuntos que más ha dado de qué hablar ha sido la famosa cobra entre David Bisbal y Chenoa. Un tema que sigue de actualidad y por el que continúan preguntando a la artista.

Hace unos días Chenoa hizo frente a una de estas preguntas durante una firma de su libro 'Defectos Perfectos'. Concretamente la pregunta iba sobre si había visto el comentado vestido que había lucido la novia de Bisbal, Rosanna Zanetti, en uno de los conciertos del almeriense.

Un ajustado vestido color naranja donde aparece estampada una cobra y que muchos han interpretado como una indirecta. A lo que la artista ha respondido: "No, no lo he visto, pero tampoco importa, es un vestido de María Escoté y ya lo he visto varias veces, me han propuesto ponérmelo a mí, pero he dicho que bueno, hombre, tampoco es para tanto", dice con toda naturalidad.

Momento en el que también le preguntaron sobre las declaraciones que Álex González había hecho sobre lo que dice ella de su ex en el libro y comenta que el actor estuvo "muy bien", como "siempre". Además, de asegurar que ella habla con el intérprete por otros medios.