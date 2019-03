Chenoa habla de David Bisbal en su nuevo libro 'Defectos perfectos'

Chenoa ha vuelto a revolucionar las redes sociales convirtiéndose en trending topic tras publicar su nuevo libro, 'Defectos perfectos'.

Un esperadísimo libro autobiográfico donde la cantante y jurado de 'Tu cara me suena' y 'Tu cara no me suena todavía' hace confesiones que no dejarán indiferente a nadie.

Además de dedicar varias hojas a hablar sobre la gran historia de amor (y posterior ruptura) que vivió junto a David Bisbal durante su paso por la academia de 'Operación Triunfo', Chenoa abre por completo su corazón y nos hace partícipes de relatos y vivencias sorprendentes como estas.

"Fue una historia de amor como la copa de un pino, un amor de película, de los grandes. Lo que haya pasado después no le resta verdad a aquello. También es cierto que no pienso salir más en chándal, por favor", cuenta Chenoa. Sobre su ruptura con el cantante, ella confiesa: "Una semana antes de regresar de su viaje, David me envió un ramo precioso con una nota que decía algo así como 'Ya llego'. Yo seguía flotando en mi nube de amor y flores blancas, cómo no iba a hacerlo. Cuando regresó, yo estaba trabajando y, al volver a casa, me lo encontré con la maleta hecha. 'Tengo que pensar, necesito tiempo, mejor lo dejamos'", recoge un fragmento del libro.

Un libro con el que como hemos podido observar en redes sociales, sus fans están locos de contentos con él. Y es que parece que Chenoa no se ha dejado nada en el tintero…