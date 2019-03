Chenoa y su exnovio Javier Arpa podrían haberse dado una segunda oportunidad

Chenoa está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. No solo el reencuentro de Operación Triunfo en general, y el suyo con David Bisbal en particular, sino que además es jurado en 'Tu cara me suena', de Antena 3, y podría haberse dado una segunda oportunidad con su exnovio Javier Arpa.

Chenoa formará parte del jurado de la quinta edición | José Irún

Pese a que empezaron su relación en el año 2014, una relación que terminó en fracaso (Chenoa no ha tenido suerte en el amor) un año después, la expareja siguió trabajando conjuntamente como unos verdaderos profesionales y como buenos 'amigos', al margen de sus diferencias.

Chenoa y Javier Arpa | Revista LOVE

Sin embargo, unas imágenes que han publicado las revistas Love y Cuore, donde aparecen Laura Corradini -su verdadero nombre- y Javier, muy acaramelados dándose un abrazo, han hecho saltar las alarmas tanto en los medios de comunicación, como en las redes sociales: y es que todo apunta a que la eterna exnovia de Bisbal podría estar de nuevo felizmente enamorada de su expareja, un año después de poner fin a su relación. ¿Habrá alguna confirmación pronto?