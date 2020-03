Chenoa ya manifestó hace unos días su preocupación ante la situación en la que se encuentra su prometido, Miguel Sánchez Encinas, ya que es médico y está muy expuesto a contagiarse por coronavirus.

De ahí que la cantante, al igual que muchísimos españoles, se sume cada día al aplauso sanitario que se celebra a las 20 horas de la tarde en toda España para agradecer a todos aquellos que están velando por nuestra salud, y también a los que siguen al pie del cañón para cubrir las necesidades básicas durante la cuarentena por coronavirus como son la policía, los cajeros y cajeras de los supermercados, así como dependientes y reponedores, farmacéuticos, etc.

Pero lo que ha sorprendido a Chenoa ha sido encontrarse con una reportera que estaba de guardia bajo su balcón esperando que la artista saliera para sumarse al aplauso. De ahí que no haya dudado en manifestar su enfado por esta situación y así lo ha compartido en sus redes sociales.

"Esto no es ni medio normal. Una periodista graba en mi balcón para ver si salgo a aplaudir, cosa que hago desde hace tres días para animar a todos los que están dejándose la piel. Pero esto toca techo", compartía Chenoa en su Twitter junto a un vídeo en el que mostraba el foco intenso de luz que la estaba grabando.

A través de sus stories de Instagram también escribía: "Esto no es de primera necesidad, esto no es informar, esto no es ni medio normal. #quedateencasa es para TODOS. Vergüenza".

