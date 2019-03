Chenoa se echa nuevo novio para convertirse en la reina celebrity de la semana

El amor ha vencido esta semana. Chenoa nos tiene muy ilusionados con su nueva conquista, ¡el guitarrista de su banda! Desde luego, la reciente pareja tiene en común profesión, pasión y ahora amor, una ecuación perfecta que esperemos que les dure mucho.

Con el mayor número de votos, Chenoa ha conseguido el disputadísimo trono, pues ni Rihanna, Angelina Jolie, Cristiano Ronaldo, Eva Mendes o Katie Homes han conseguido vencer al amor.

El segundo puesto ha sido para Cristiano Ronaldo. La estrella del fútbol compartía su tristeza con sus seguidores tras conocer el fallecimiento de su abuela.

El bronce ha sido para Rihanna. Aunque ya sabíamos que RiRi no se ha perdido detalle de este Mundial de Brasil, no nos podíamos creer que llegara a publicar la barbaridad de tuit que escribió en su Twitter, comparando la avalancha de goles que propició Alemania a Brasil, con su incidente con Chris Brown. De una forma u otra, no le ha servido la de Barbados para alzarse con la deseada corona.

Ni Angelina Jolie y su desafortunado vídeo, Eva Mendes y su embarazo, ni Katie Holmes han podido con la cantante española, y es que el hecho de que Chenoa haya abierto de nuevo las puertas al amor, es la excusa perfecta para coronarla.