Chenoa derrite a sus followers compartiendo una imagen de cuando era pequeña

DISFRUTA ESTE VIERNES DE 'Tu cara no me suena todavía' A LAS 22:00

Este próximo viernes podremos volver a disfrutar de Chenoa como jurado en 'Tu cara no me suena todavía', un programa que toma relevo de 'Tu cara me suena todavía', aunque esta vez serán los anónimos los que imitarán a conocidos artistas… Pero antes de que llegue este esperado estreno, Chenoa nos ha enternecido compartiendo a través de su Instagram una imagen de cuando era pequeña.