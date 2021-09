Chenoa demuestra que no ha cambiado nada con los años con una foto suya de joven

Esta claro que a Chenoa le gusta cuidarse. Desde la cuarentena no se pierde su entrenamiento físico diario, y mantiene una dieta saludable. Pero su caso va más allá de eso. Parece que los años no pasan para la cantante, quien hace un par de días subía a su cuenta de Instagram una foto suya de hace décadas, y parece que se la tomó ayer.

Si no fuera porque la propia Chenoa lo dijo, nadie habría pensado que es una foto antigua: "Aquí un #tbt de ni me acuerdo… pero si las miradas hablaran...esta diría ilusión". La foto es un primer plano de la cantante, en blanco y negro, donde aparece con una sonrisa desbordante y brillo en la mirada. Sus amigos y seguidores le llenaron la publicación de palabras preciosas como por ejemplo Natalia de la Vega dijo "carita de buena", y Marta Robles le dedicó un "¡Ay qué divina!". Muchos fueron también los fans que mostraron su asombro: "¡Esto ya no es cuestión de epidermis sino de qué buena genética, leñe! 🤪 ¡Buenos días! 😘”

Parece que el descanso virtual que se tomó durante las vacaciones le ha sentado de maravilla y ha vuelto a la carga con más energía que nunca.

Siguen posponiendo la fecha

De lo que aún no se sabe nada es la esperada boda con su prometido Miguel Sánchez Encinas. Debido a la pandemia del Coronavirus, la fecha ha sido pospuesta en dos ocasiones. Ya en el pasado mes de marzo Chenoa anunciaba que no daría el "sí quiero" en este año 2021. Parece que la pareja tampoco tiene mucha prisa por celebrar el enlace, ya que se encuentran viviendo juntos y muy felices. Ya han dejado claro que si no se puede celebrar por todo lo alto, seguirán esperando. De momento sigue todo totalmente paralizado y no hay fecha próxima.

