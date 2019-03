Chenoa, ¿enamorada de David Guapo?

SEGÚN REVELA LA REVISTA SEMANA

Chenoa y David Guapo podrían haber dado un paso más en su relación, ya que de su evidente conexión se venía hablando mucho en los últimos tiempos. Y es que la complicidad entre la jurado y el concursante de ‘Tu cara me suena’ no pasa desapercibida para nadie. Tanto es así que, como revela la revista Semana, la cantante y el humorista habrían iniciado una relación fuera de las cámaras, ya que parecen no ocultar su amor una vez que el programa acaba y van abrazados como pareja, tal y como muestran las imágenes de esta publicación.