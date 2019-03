Chenoa confiesa cómo vivió su historia de amor con David Bisbal en Operación Triunfo durante el reencuentro

Sin duda alguna, la ‘comidilla’ de ‘OT: El reencuentro’ están siendo David Bisbal y Chenoa. Y es que la expareja ha vuelto a reencontrarse ante las cámaras desde su mediática ruptura. Aun así, durante la emisión del segundo documental, la mallorquina ha recordado con ternura la historia de amor que vivieron dentro de la academia.

Y es que aunque ella pensaba que nadie se estaba dando cuenta de lo que sucedía entre ellos, las cámaras sí: “Las cámaras lo pillan todo, pero nosotros, dentro, pensábamos que no y que nadie sabía que estábamos juntos. Pero las miradas y la complicidad estaban ahí”, confesaba Chenoa.

Y añade: “Cuando ensayaba la canción de ‘Escondidos’ con él me reía porque cuando alguien me gusta me río. Me daba pudor decir ciertas palabras de la letra. Si hubiera sido un compañero normal te da más igual”, confesaba tras ver los vídeos de entonces. De hecho, durante este fin de semana hemos podido ver que la expareja ha estado ensayando este tema que volverán a interpretar juntos durante el concierto del 31 de octubre.

“Me provoca mucha ternura verlo ahora porque es muy verdad. Es una linda historia y entiendo que la gente siga con el recuerdo, pero yo lo viví de otra forma”, y continua: “Es mi recuerdo. Es mi vida. Estoy encantada de tener un documento tan bonito”.

Chenoa también habló de lo que supuso la ruptura para ella y, en tono de broma, comentaba con sus amigas: “Jamás volveré a salir en chándal”, en referencia al histórico momentazo televisivo en el que anunciaba a los medios de comunicación que ya no estaba con el almariense.