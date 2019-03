Chenoa comenta qué es para ella David Bisbal en la actualidad

La primera edición de 'Operación Triunfó' marco a toda una generación con la aparición de algunos de los cantantes más famosos de la actualidad. Ahora, 15 años después de su inicio se está rumoreando que se podría hacer un concierto homenaje que reuniera a todos los triunfitos de 'OT1'.

Pero si hay un momento que a todo el mundo le gustaría volver a vivir es ver de nuevo a Chenoa y David Bisbal cantando juntos sobre el escenario Escondidos, el tema con el que nos hicieron vibrar y conocimos que entre ellos había algo más. Y es que a muchos de sus fans les encantaría que la ex pareja se diera otra oportunidad.

Algo que Europa Press le ha preguntado a la mismísima Chenoa a lo que ha contestado: "Para mí Bisbal es toro pasado, aunque para la prensa es presente. Yo ya no puedo pelear contra eso, me niego. No tengo ningún problema, para nada, pero ya hace muchos años de todo eso".

Una repuesta con la que zanja el tema y que probablemente lamenten todos aquellos a los que les encantaría ver de nuevo a David Bisbal y Chenoa enamorados el uno del otro.

Aun así, la cantante está feliz en la actualidad completamente entregada a su nuevo disco 'Soy humana' con el que seguro le esperan muchos éxitos.