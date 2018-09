Chenoa aclara cuál es su estado sentimental en este momento

Chenoa ha querido zanjar de una vez por todas los rumores sobre su estado sentimental. La cantante ha presentado en el Festival de Vitoria la nueva edición de 'Tu Cara Me Suena', el programa en el que volverá a participar como jurado. En la cita ha aprovechado para dirigirse a los medios y aclarar si tiene o no el corazón ocupado.

A principios del pasado mes de julio la intérprete volvía a ser relacionada con Javier Arpa, su ex pareja, con quien fue fotografiada caminando por la calle y protagonizando una cariñosa despedida que dio pie a los rumores que han ido circulando hasta ahora, cuando la artista ha querido explicar que entre ellos solo existe una bonita amistad.

"Lo único que puedo decir es que no. Nunca jamás pasó, es así de claro. No se confirma ni se desmiente algo que no ha existido", ha dicho rotunda zanjando cualquier tipo de especulación al respecto.

Además, la ex concursante de 'Operación Triunfo' ha querido expresar que está muy contenta y muy centrada en su carrera profesional. Pronto estrenará nueva música y está emocionada con aprovechar las oportunidades que se le están presentando.

En cuanto al corazón, la artista confiesa que no lo tiene cerrado pero que ahora mismo se siente muy focalizada en lo suyo y no valora nada más. La extriunfita está a tope con proyectos nuevos y hace unos días sorprendía a sus fans con un nuevo cambio de look estrenando melena XXL que le sienta genial.