Charlie Centa dedica unas bonitas palabras a la hija de Bimba Bosé por su cumpleaños

El viudo de Bimba Bosé, Charlie Centa está más unido que nunca a la familia Postigo como hemos podido ver en su cuenta de Instagram. El modelo no se ha querido perder el cumpleaños de la hija de Bimba Bosé, Dora, que cumplía este fin de semana 14 años.

Charlie subió varias instantáneas de esta celebración tan familiar, en una de las imágenes el modelo aparece junto a Diego Postigo y Dora, que ya es una estrella en Youtube con sus canciones.

El gran amor de Bimba dejó rastro de su buena relación con la familia: "Dorita, Te quiero, to the moon and back", escribió junto a la foto. Una prueba de la buena relación que hay con la familia Postigo, que ha apoyado a todas las personas que han sido importantes en la vida de Bimba.