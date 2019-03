Chabelita vuelve con Alberto Isla y le declara la guerra a su ex Alejandro Albalá

Chabelita ha hablado por primera vez desde su ruptura con Alejandro Albalá y después de que éste diera una impactante entrevista para un programa de televisión en el que no hablaba precisamente bien de la hija de Isabel Pantaja. Además, Chabelita ha confirmado que ha vuelto con el padre de su hijo Alberto Isla.

"Alberto y yo estamos en un momento muy bonito, viendo a ver qué pasa. Siempre he tenido buena relación con él, somos iguales, nos lo contamos todo y, sobre todo, somos padres. Nuestro hijo es lo primero", decía al preguntarle sobre su escapada a París con Alberto, un viaje que dejó a todo el mundo en shock, incluida la familia de ésta.

En cuanto a su ya expareja, Isa tiene una opinión muy clara sobre él: "Es un manipulador. Ha estado conmigo solo por interés", dice para la revista Lecturas asegurando que se arrepiente de haber aguantado tanto tiempo con él al haberse dado cuenta de que solo la ha utilizaba para su propio beneficio.

Además ha desmentido todo lo que Alejandro ha dicho sobre ella y sobre todo el dinero que según éste se ha gastado en la hija de la tonadillera. Chabelita ha negado que a su ex le pasaran mil euros cada mes para ayudarle con los gastos ya que él le decía que solo contaba con una ayuda de 50 euros mensuales de sus padres. Incluso en una ocasión la Pantoja tuvo que enfrentarse a Albalá por este tema.

"He sufrido muchísimo por Alejandro. He llorado más con él que con Alberto porque nunca ha ido de cara. Ha sido un cobarde. No tiene sangre", decía. Es por esto que Isa lo tiene claro: no se va a callar más y va a defenderse de las acusaciones que Alejandro ha hecho sobre ella.