Chabelita rompe con Alejandro Albalá después de dos años de relación

Tras casi dos años de relación y después de haber vivido duros momentos juntos, Chabelita ha decidido poner fin a su relación con Alejandro Albalá.

La hija de Isabel Pantoja ha decidido utilizar su cuenta de Twitter para anunciar esta triste noticia: "Buenas tardes! Quiero comunicaros que Alejandro y yo hemos roto nuestra relación. No hay terceros, ni cosas raras, así que por favor respeto y no busquéis donde no hay, gracias".

Un tuit que decidió compartir en modo imagen, y es que de esta forma Chabelita podía explayarse a gusto y dejar así claro que su ruptura no se ha debido a terceros ni infidelidades. ¿Habrá conseguido de esta forma evitar los rumores y las suposiciones sobre su ruptura?