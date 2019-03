Chabelita revela que está comprometida con su chico, Alejandro Albalá

Chabelita ha dejado a todo el mundo sorprendido con la confesión que ha hecho a los compañeros del reality en el que participa: “Estoy comprometida y me gustaría casarme”. Y añade: “Estoy súper contenta y súper ilusionada. Hay ilusión por parte de los dos, pero no sé si llevará a cabo no”, confesó la hija de Isabel Pantoja.

Y es que, según ella misma reveló, su chico, Alejandro Albalá, con el que lleva saliendo desde el verano pasado, la ha pedido matrimonio: “Estábamos en Rota, en una discoteca a la que íbamos un montón y me pidió matrimonio, no sé si en plan cachondeo o de verdad. Yo me lo tomé en plan cachondeo. Él se fue a Santander y cuando volvió fuimos a cenar. Me dio el anillo y me lo puso”.

María Isabel tiene claro cómo debería ser su enlace: “Muy íntimo, que estemos los padrinos y nosotros”. Pero, por el momento, estará separada de su novio una larga temporada, mientras se encuentra al otro lado del charco en el reality.

Aun así, Alejandro ha dejado bien claro a través de las redes sociales lo mucho que la echa ya de menos: “Día 6: Hoy es 15. Yo cambiara todo por tenerte aquí. Yo cambio mi paz por un beso tuyo. Yo cambio mi destino para vivir el tuyo. Yo cambio mi cama para dormir en la tuya. Yo cambio mil estrellas para darte la luna. Y todo lo que tú quieras".