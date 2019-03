Isa Pantoja manda un contundente mensaje a sus enemigos

Isa Pantoja asegura que está en un momento de su vida inmejorable y que esa felicidad no la puede empañar nada ni nadie. Así lo ha afirmado ella misma con una publicación en su perfil de Instagram. En ella podemos ver a la hija de Isabel Pantoja disfrutar de la nieve en su último viaje a Valdesquí. "No pierdo un segundo con las críticas, no pierdo un segundo con los halagos. No pierdo un segundo. #VIVE", escribía la influencer junto a su publicación.

Además, la joven tiene un nuevo proyecto profesional entre manos. "Os diré, que viene una de las mejores etapas de mi vida. Os diría muchas cosas, pero una de ellas la podréis saber en menos de 72h... Bueno, mejor dicho, podréis VERLO!!", escribía junto a la imagen.

Chabelita estrena un vlog titulado 'Soy como soy'. Un espacio en el que se abre a sus seguidores y muestra su nueva vida con Alberto Isla, el padre de su hijo. "Me mudo con Alberto Isla y Albertito a formar nuestro hogar. De mi nueva vida en Andalucía espero tranquilidad y estabilidad. Soy madre ante todo, y eso es algo que me gustaría mostrar en mi canal. La gente sabe cosas de mi vida y mi intimidad por lo que cuentan otros, pero espero que con este canal tenga la oportunidad de que vean lo que a mí me apetece enseñar", ha dicho la joven.

El programa comenzará su emisión el próximo 31 de enero y es un proyecto que ilusiona mucho a la celebrity y cuya felicidad no podrán empañar sus enemigos ni quienes disfrutan hablando mal de ella.