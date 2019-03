Chabelita le declara su amor a Alberto Isla

Chabelita, hace sólo unos días, protagonizaba la portada de una famosa revista en la que aseguraba que Alberto Isla y ella se estaban dando una segunda oportunidad. Algo que él no tardó en desmentir, aunque pronto cambió de opinión y lo confirmó a medias. Como la pareja no se ponía de acuerdo muchos sospechaban que la noticia se trataba de una exclusiva pactada.

Y es que la economía de Alberto no estaba pasando por un buen momento. Hacía meses que no cumplía con sus responsabilidades de manutención del bebé que ambos comparten, y Chabelita estaba asumiendo ella sola todos los gastos de manutención. Al parecer, la deuda con Chabelita quedaría saldada si accedía a dar la exclusiva, lo que además le permitiría ir a algún que otro plató de televisión para recaudar dinero.

Pero parece que las malas lenguas se equivocaban por completo y que su reconciliación es verdad. Una reconciliación que llega justo a tiempo para el divorcio de Chabelita y Alejandro Albalá, cuyo proceso está a punto de finalizar. ''Lo que me gusta fijarme en las pequeñas cosas. Bueno, en tus pequeñas cosas. En si son bonitas tus manos. Si me gusta tu colonia al abrazarte. Descubrir qué música escuchas mientras me lo cuentas y se te iluminan los ojos al aconsejarme una canción. Que no tengas miedo de contarme los trapos sucios de tu pasado. Confías en que los meta en la lavadora. Con suavizante. Fijarme en que tienes mucho que decir, para todo lo que callas. Que te encantan las sorpresas, pero que odias la intriga. Que eres especial aunque casi nadie sepa verlo. Ojalá tú sepas fijarte en que me da igual el momento si me regalas cinco minutos...y veintisiete segundos.'' Con estas bonitas palabras Chabelita confirmaba que ha vuelto con Alberto y que están mejor que nunca. Aunque en su publicación no menciona a nadie, el padre de su hijo no ha tardado en darse por aludido y responder con cariño.