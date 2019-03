Chabelita confirma que asistirá a la boda de su hermano Kiko Rivera

Chabelita ha confirmado en exclusiva para Chance que asistirá a la boda de su hermano Kiko Rivera e Irene Rosales, quienes se darán el 'sí quiero' en una finca de Sevilla el próximo 7 de octubre.

Cuando Chance le pregunta a la ex de Alberto Isla si ha recibido la invitación de la boda de su hermano, ella ha respondido: "Sí, sí, hace ya tiempo", además de confirmar que la tonadillera será la madrina. Parece que Kiko no es rencoroso y él sí quiere que su hermana esté en uno de los días más especiales de su vida.

La hija de Isabel Pantoja no invitó ni a su madre ni a su hermano al bautizo de su hijo, debido a los problemas que hubo con Dulce (su niñera) y que provocaron cruces de acusaciones, muy dolorosas, entre los hermanos: "A mí que me perdonen, pero eso da que pensar que es una persona que no quiere a su madre", decía Paquirrín hace apenas dos meses, refiriéndose a su hermana.

Cada vez queda menos para que llegue el gran día, una fecha que el clan Pantoja espera con ansia y que seguro protagonizará grandes titulares de la prensa.