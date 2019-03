Chabelita y Alberto Isla, una exclusiva pactada

Hace unos días, poco después de romper con su marido Alejandro Albalá, Chabelita anunciaba que había vuelto con el padre de su hijo, Alberto Isla, mientras éste lo desmentía diciendo que la cosa no era exactamente así. De hecho, poco después la propia Isa daba la razón a Alberto asegurando que el titular no era tal y como se había publicado.

Parece que la expareja no se pone de acuerdo, y es que algunas fuentes cercanas a Alberto afirman que la exclusiva se pactó para beneficiar a ambos. Aunque Isa y Alberto tienen una buena relación por el bien de su hijo, Alberto no está cumpliendo debidamente con sus obligaciones en el pago de la manutención del niño, siendo Isa quien se hace cargo de esos gastos. Alberto no está pasando por un buen momento económico y la solución perfecta para ambos pasaría por vender una exclusiva, con la que la deuda de él quedaría saldada.

Además, este pacto incluye el beneplácito de Chabelita para que Alberto vaya a algunos platós a hablar de su vida personal para recuperarse económicamente. Parece que la exclusiva de esta semana es simplemente mentira.