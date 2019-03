Cesc Fábregas sopla las 28 velas de su tarta de cumpleaños junto a su hija Lia

El futbolista Cesc Fábregas ha cumplido 28 años y ha querido compartir esta noticia en las redes sociales. La pareja de Fábregas, Daniella Semaan, ha subido una fotografía a Instagram donde se ve a Cesc soplando las velas con su hija Lia, que ya tiene dos años.

La novia del futbolista fue quién realizó la fotografía de Fábregas con su hija y titulo la imagen así: "Happy birthay to you my man". Daniella ya está en la recta final del embarazo, por tanto Lia que ya tiene dos años pronto tendrá un hermanito.

La familia ha celebrado el 28 cumpleaños del futbolista en Barcelona, donde han estado en compañía del amigo de Fábregas, Leo Messi y su chica, Antonella Roccuzzo.