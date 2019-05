Cepeda planta cara a los que le critican por su físico

Cepeda no suele callarse nada y cuando algo le molesta lo dice alto y claro. De ahí que en esta ocasión haya querido pararle los pies a los comentarios contra su físico: "Llevo casi seis meses leyendo 'Cepeda Calvo', fruto de una interacción con fans que desde fuera no se entendió. Seis meses leyendo a nenes de 14/16 años acatando órdenes de youtubers o simplemente por moda. ¡Chicos, tengo pelo! ¡Lo siento! Y mucho más que vosotros. Y lo tendré mucho tiempo por genética", comenzó diciendo en su mensaje en Twitter.

Y añadió: "Es una sensación doble. Me hace gracia que se aferren a una idea que creen que me molesta, dando visitas y monetizando YouTube por cada comentario. Y a la vez, pena, por el bajo intelecto que demuestran las generaciones venideras. Tenía que decirlo porque no lo entiendo. Sigan, por favor".

Unas palabras que poco después borró por el gran revuelo que se originó en la red social. De esta manera, el gallego quiso sentenciar el tema diciendo: "Nunca diré nada más de esto. Llevo recibiendo este derribo demasiado tiempo. Cansa hasta tal punto de plantearte dejarlo. Que sirva de ejemplo si alguna vez os intentan humillar de cualquier forma. Perseguid vuestra felicidad y jamás hagáis lo mismo a nadie. Se lo merezca o no".

Rápidamente sus fans le han escrito mensajes de apoyo, por eso el extriunfito ha querido dedicarles unas bonitas palabras: "Hoy llevo desde por la mañana leyendo muchas de las cartas que me hacéis, acabo de terminar. Lo necesitaba, cada palabra. No sabéis lo feliz que me hacéis. No sois conscientes. Gracias”.