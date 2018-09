Cepeda ironiza sobre su supuesta ruptura con Aitana

Tras levantarnos con la noticia de que Aitana habría dejado a Cepeda, parece que el gallego ha querido ironizar sobre el tema para demostrar que su separación no sería real.

Después de que el portal Look lanzara la exclusiva de que Aitana y Cepeda ya no estarían juntos, el gallego ha escrito en Twitter: “Exclusiva! Hay un velocirraptor suelto por Madrid, aunque no se ha visto todavía. Nos lo ha dicho una patata”.

Y es que los rumores de un distanciamiento en la pareja llegaban después de que algunos testigos afirmaran que habían visto cómo la catalana se tiraba toda la noche hablando con su ex, Vicente, en una discoteca.

A esto hay que sumar que, según la exclusiva de Look, Aitana quería centrarse en su carrera profesional y no distraerse con todo lo que tuviera que ver con su historia de amor con Luis.