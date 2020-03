SEGÚN LOS SEGUIDORES DEL ARTISTA

Aitana y Cepeda fueron una de las parejas más aclamadas y seguidas de OT 2017. Pero su abrupta separación dejó notar que entre ellos la cosa no había acabado muy bien, y no mucho tiempo después la catalana comenzaba una relación con Miguel Bernardeau. Ahora Cepeda ha sacado un nuevo tema y son muchos los seguidores que opinan que es una clara indirecta a su ex y su chico…