Así apoya Cepeda a Aitana en mitad de la polémica

Aitana sacaba a la luz bajo el título ‘La tinta de mis ojos’ un libro de poemas e ilustraciones de su puño y letra o, al menos, eso creíamos. Porque días después de su lanzamiento una artista acusaba a la extriunfita de plagio, algo que la propia Aitana ha reconocido.

La artista en cuestión lanzaba un mensaje a través de Instagram junto al que mostraba su decepción al ver que Aitana había plagiado su obra en su libro, a lo que la catalana respondió: "Lo dibujé a partir de una fotografía que encontré en Tumblr que no estaba etiquetada. Estuve pensando mucho si publicar ese dibujo o no y finalmente pensé que al ser algo diferente a la fotografía no pasaría nada, error mío. Yo me pongo en contacto con la autora de la fotografía para que su reconocimiento pueda estar en el libro. Es lo más correcto y lo más coherente. Gracias".

En mitad de toda esta polémica, Cepeda, con el que rompió hace tan sólo unas semanas, le mostró su apoyo con un mensaje a través de las redes sociales: "Ojalá un mundo donde nadie hablara mal de nadie y nadie prejuzgara. Vive y deja vivir, libre".