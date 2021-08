La censurada foto de Nuria Fergó sin la parte de arriba del bikini que la cantante ha vuelto a publicar

Aunque Nuria Fergó está de gira por España, siempre busca tiempo para desconectar y disfrutar de unas mini vacaciones, así lo ha compartido en su perfil de Instagram. Son muchos los famosos que han estado compartiendo posados veraniegos de lo más espectaculares, así como increíbles destinos, rutas y comidas.

La actriz tampoco se ha querido quedar atrás y ha compartido con sus seguidores un posado veraniego sin la parte de arriba del bikini. A pesar de ser una imagen sencilla, donde no se ve nada, Instagram decidió censurarla, ante esto Nuria no ha podido quedarse callada.

"Querido @instagram me eliminas esta imagen porque muestro mi felicidad en vacaciones. ¡No entiendo nada! Lo digo porque mostrar, mostrar, no muestro nada. Vamos a ver cuánto dura esta vez", denunciaba a través de su cuenta de Instagram, volviendo a compartir la foto, que de momento no ha sido eliminada.

Ante este incidente, muchas personas decidieron apoyarla, como es el caso de su compañera de profesión Aurora Carbonell: "Pues debe ser que a alguien sí le molesta tu felicidad y ha denunciado… Igual el que lo ha hecho no ha tenido vacaciones este año!!! De traca!!", le comentaba la actriz.

"Estás guapísima, que censuren otras cosas y no una foto donde no se ve nada malo, solo lo guapa que eres y el tipazo que tienes", "Eso es porque más de uno y una envidiosa ha denunciado. Tu insiste. Preciosa foto", "Guapísima y con una sonrisa preciosa", fueron algunos de los comentarios que han querido dejar sus seguidores, los cuales estaban de acuerdo con las palabras de la artista.

