Celebramos con Sergio Ramos, Pippa Middleton, Xavi Martínez y otros escritores 'celebrity' el día del libro

¡El Día del Libro ya está aquí! Y ante tal fecha tan señalada, hemos querido sacar esa faceta de nuestas celebrities que muchos desconocen, la de escritores. Aunque los temas son muy variados predomina la ilusión por contar su vida, sus experencias y hablar de sus distintas profesiones. ¡Ell@s valen para todo!

Carla Goyanes y Bimba Bosé optaron por escribir libros para mamás. Otras, sin embargo, prefieres hacer gala de sus armas de mujer como Carla Royo Villanova en su obra 'La fórmula femenina' o la súper ideal Carmen Lomana con 'El glamour inteligente'.

La increíble Gwyneth Paltrow optó por los libros de cocina contando en qué consistía su dieta para mantener ese cuerpazo, no obstante, dietistas y otros entendidos de la materia le hicieron fuertes críticas. ¡Ser escritor también es duro! Y para dura y sacrificada la experencia de su vida en la natación profesional que Gemma Mengual cuenta en su libro 'El agua o la vida'. Por contrapartida, Ana Tarrés, ex entrenadora de la anterior, también publicó su libro 'Ser la mejor no es suficiente'. ¿Sería una indirecta?

Sergio Ramos, aparte de en el campo, también triunfó con 'Corazón, carácter y pasión'. Enrique Ponce y Miguel Díaz, El Cordobés, plasmaron su arte en papel. Pipa Middleton, Nuria Roca, la Duquesa de Alba, Xavi Martínez hablando a sus 'beliebers' y 'directioners'... Son muchas las 'celebs' que ya han sacado a relucir su habilidad con la 'pluma', incluso los papás de Shakira y Piqué se han animado. ¿Nueva moda celebritera al canto? Que se preparen las librerías...