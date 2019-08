Eva González quiere un montón a su familia, y es algo que no duda en mostrar en sus redes sociales siempre que puede. Su perfil de Instagram esta repleto de fotos junto al pequeño Cayetano, que es la felicidad y locura de Eva y su marido Cayetano Rivera, el cual también utiliza cada ocasión para compartir fotos de lo más tiernas con su hijo.

Ahora la presentadora, con motivo de San Cayetano. ha querido felicitar el santo a los dos Cayetanos de su casa con una bonita imagen de padre e hijo comiendo helado juntos. "Felicidades a mis dos Cayetanos. Mis dos amores", ha escrito la presentadora de 'La Voz' junto al post. Una publicación que muestra un momento de lo más tierno que ha derretido a sus seguidores, que han dejado miles de felicitaciones para la familia.

Y precisamente Cayetano ha querido poner humor a ese bonito momento, y le ha dejado un 'zasca' en todo regla como respuesta. ¡Dale arriba la play para verlo! Al parecer, ha sido un comentario que no todos los seguidores de la actriz han entendido el humor y algunos no han dudado en contestar: "Cayetano no pidas mas regalos ya tienes a Eva y a tu otro Cayetano ¿Se puede pedir más? Sois una familia de diseño".

El torero no ha perdido también la oportunidad de felicitar a su niño en su perfil: "Muchas felicidades en el día de nuestro Santo mi vida ¡San Cayetano! ¡Que la vida te sonría! Te amo y siempre te amaré. Y muchas felicidades a todos los Cayetano@s", ha escrito en su última publicación donde ha compartido una fotografía junto a su hijo y un precioso caballo negro.

