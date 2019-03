Cayetano Rivera se reencuentra con su hija adoptiva Lucía en Gijón

"A mí hija no la invitaron a la boda de Cayetano", con estas duras palabras Blanca Romero hacía pública la nula relación que había entre su hija Lucía Rivera y Cayetano Rivera. El torero decidió adoptar a la joven modelo en 2001, cuando se comprometió con la actriz, pero después de su separación padre e hija se fueron distanciando.

Pero el esperado reencuentro se ha producido y gracias a la foto que ha publicado Lucía en Instagram hemos podido ver que el acercamiento es un hecho. La foto iba acompañada de una bonitas palabras donde demostraba que el tiempo no había hecho mella: "Quien tiene magia no necesita trucos, gracias por tanto, te quiero". Cayetano tenía pensado torear este fin de semana en Gijón pero debido a una lesión en la mano izquierda prefirió no estar en el cartel. A pesar de ello, el diestro decidió acudir a la ciudad asturiana para volver a ver su hija como tendría previsto.

Hace siete meses se produjo un acercamiento cuando la hija de Blanca Romero felicitó a su padre por su cumpleaños con una foto donde aparece con el torero cuando tenía apenas dos o tres años, a pesar de que hacía dos años que no se veían: "Feliz cumpleaños ratoncito encantador", escribía de forma cariñosa junto a la tierna foto.