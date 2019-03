Cayetano Rivera se pronuncia tras su grave cornada

El pasado 11 de octubre Cayetano Rivera sufría en la plaza de toros de Zaragoza una grave cornada cuando un toro le embistió en un el muslo. El torero tuvo que ser intervenido en la enfermería del ruedo y posteriormente fue trasladado al hospital.

Ahora, Cayetano se ha pronunciado por primera vez tras la cogida escribiendo una tranquilizadoras palabras a través de su cuenta personal de Twitter: "Quiero agradecer todos los mensajes de ánimo que he recibido, me dan fuerzas y quiero tranquilizaros porque ya me encuentro mucho mejor", escribe el diestro a la vez que agradece todo el apoyo que le ha llegado estos días.

Cayetano ha estado en todo momento acompañado por su mujer, Eva González, quien se encuentra en su cuarto mes de embarazo. Además, el torero evoluciona favorablemente tal y como apunta el último parte médico emitido por el hospital: "el paciente Cayetano Rivera Ordoñez permanece ingresado en el Hospital Quirónsalud Zaragoza. Ha pasado buena noche, continúa sin fiebre y ha sido visitado por el doctor Val-Carreres esta mañana. Se ha revisado la herida, que presenta buen aspecto y se ha movilizado uno de los tres drenajes. Según apunta el cirujano, los drenajes se mantienen dada la gran extensión de la herida. La evolución del diestro es favorable".