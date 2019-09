Cayetano Rivera decidió adoptar a la hija de su entonces pareja, Blanca Romero, después de casarse con ella en 2001.Y durante todos estos años ha estado pendiente de sus necesidades, aunque parece que la relación entre ellos se ha ido enfriando con el paso del tiempo. Sobre todo, después de que el torero haya tenido su propio hijo biológico con su actual mujer, Eva González. Y es que todo indica que Lucía y su padre se han ido distanciando cada vez más.

Así lo asegura el portal 20 minutos, que informa de que entre el torero y la modelo no hay una buena relación actualmente. ¿Quieres saber el motivo? ¡Dale arriba al play!

De hecho, Lucía llegó incluso a borrar de su Instagram todas las fotos que tenía con su padre hace ya unos meses, aunque cuando se le pregunta por el asunto, siempre trata de escurrir el bulto asegurando que entre ellos no hay ningún problema. "Estuve una semana antes con mi hermano y mi abuelo. Mi padre entiende que trabajo y que me gano la vida sola. Mi relación con mi padre es maravillosa. Y con Eva también. No hay ningún mal rollo", admitía hace poco en un evento.

Seguro que te interesa...

El gran apoyo de Cayetano Rivera a Eva González en el estreno de 'La Voz Kids'