Cayetano Rivera: "Hace un par de años que no hablo con mi hija"

A pesar de no tener hijos biológicos, Cayetano Rivera desmostó ser un gran padre con Lucía Rivera, hija de la actriz Blanca Romero, durante los tres años que duró el matrimonio con su madre y tras la separación. Por este motivo al diestro le ha molestado que la modelo revelase a través de Instagram la identidad del padre biológico de la niña, a quien él quiere como una hija y prestó sus apellidos.

"No entiendo por qué actúa así en este momento", ha comentado el torero a la revista Diez Minutos visiblemente dolido por la acción de su ex. A pesar de todo, ha dicho que su intención no es entrar en la polémica por el bien de la niña, a quien ha querido y quiere a pesar de haber confesado que no habla con ella desde hace dos años.

A pesar de que la presentación oficial del padre de Lucía se produjese la semana pasada, Blanca Romero ya dio pistas hace unos meses. "Se parece mucho a su padre biológico, porque es guapísimo. No sé cómo estará ahora porque hace años que no le veo, pero es espectacular", dijo la modelo durante la 080 Barcelona Fashion sobre Warren, el modelo inglés que la hizo madre por primera vez.