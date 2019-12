Después de muchos días de especulaciones, y a pesar de haber demostrado que su relación con Eva González puede con todas las polémicas y la pareja se mantiene fuerte ante todos los rumores que circulan; Cayetano Rivera ha decidido romper su silencio después de que la revista Semana haya publicado unas controvertidas imágenes donde el torero aparece con una amiga en Londres.

De forma contundente, el famoso torero ha querido pronunciarse vía Twitter: "Si la @RevistaSemana piensa que la Justicia es tonta, y que no saben que de no ser por las especulaciones tan dañinas que se han hecho sobre mi persona no hubiesen comprado/publicado esas imágenes nunca, es porque tienen un concepto de la Justicia muy diferente al mío!".