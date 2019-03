Cayetano Rivera y Eva González ganan la batalla celebrity frente a Fran Rivera y Lourdes Montes como mejor pareja

Hace días enfrentamos a dos hermanos del mundo del toreo, hablamos de Fran Rivera y Lourdes Montes Vs. Cayetano Rivera y Eva González. Y los ganadores de la batalla celebrity como pareja que más gusta son: Cayetano y Eva. Aunque sean una modelo y un torero su historia no es la típica de cuento. No se han casado, no tienen hijos, lo dejaron durante unos meses… Pero eso sí, se adoran el uno al otro.

La modelo y el torero han tenido sus crisis, una en concreto, que supuso estar casi un año separados. Pero donde hay amor… Así que después de todo volvieron y ahora podemos verlos muy felices. Aunque no tengan planes de boda por ahora, están viviendo juntos, y Eva ha dicho más de una vez que para ella Cayetano es el padre de sus hijos.

En cuanto a la profesión de Cayetano, la modelo, con su gracia andaluza se adapta perfectamente al mundo del toro. Siempre la vemos en las gradas animando a su hombre, además comparte muchas aficiones con el torero, como El Rocío, donde los hemos visto juntos. ¡Enhorabuena!