Cayetano Rivera envió mensajes ‘cariñosos’ a Luciana Salazar, una sexy vedette argentina

Luciana Salazar, una conocida vedette argentina, asegura que Cayetano Rivera le comenzó a escribir por whatsapp mensajes cariñosos. La actriz y presentadora, sobrina del mítico Palito Ortega, escribía en su Twitter: “Hoy. Así como de la nada, apareció un torero en mi vida. Esas cosas raras y sorprendentes que tiene la vida”, mientras añadía dos iniciales: CR.

Según sus palabras: “Me empezó a hablar una persona que no conocía por el chat de whatsapp. Él se presentó como un torero pero que estaba comprometido, que tenía novia. Hubo buena onda pero nada más”, declaraba esta sexy rubia.

Ahora prefiere quitarle hierro al asunto, asegurando que no sabía de quién se trataba y que tuvo que buscarlo en Google: “Me pareció graciosa la forma en la que apareció en mi vida y me pareció muy lindo. De golpe, mi peluquera, que estaba conmigo cuando en el camerino cuando me llegó el mensaje, me dijo que era muy conocido en España”.

Sea como sea, Luciana ha armado un auténtico revuelo con el tema teniendo en cuenta que Cayetano retomó no hace mucho su relación con la modelo y presentadora Eva González. Lo cierto es que aún no se han confirmado que sea él en realidad, aunque según la vedette enseguida se centraron en hablar de sus respetivas profesiones y de la fundación que dirige el diestro.