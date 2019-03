Cayetano Rivera defiende al cura que bendijo el matrimonio de dos mujeres

SU CONTESTACIÓN: EN TWITTER

El cura de la parroquia de San Bartolomé, en Onda (Castellón), ha bendecido el matrimonio entre dos mujeres homosexuales. La Diócesis de Segorbe-Castellón considera que esto es una barbaridad y que la Iglesia no puede perdonarlo, por lo que decidieron sancionarlo. El torero español Cayetano Rivera no pudo, ni quiso, guardar silencio ante esta situación. En su cuenta personal de Twitter defendió al párroco en discordia diciendo: "¡Mi Dios no haría eso!".