Cayetano Rivera celebra su 39 cumpleaños viendo junto a Eva González el espectáculo 'The Hole 2'

Una de las parejas del momento, Eva González y Cayetano Rivera, están de celebración. Y es que, el pasado miércoles 13 de enero el torero cumplía 39 años junto al amor de su vida. Para festejar este momento tan especial la pareja decidió pasarlo en los lugares que son más familiares para ambos, Ronda y Sevilla.

Por un lado, decidieron estar unos días de relax en el campo que Cayetano tiene en Ronda disfrutando de la naturaleza y de los animales que tienen allí. Y, por otra parte, también quisieron disfrutar un poco de la ciudad y se trasladaron hasta Sevilla donde acudieron a ver el espectáculo 'The Hole 2', con el que pusieron el puntito picante a la noche.

'The Hole' es un show de cabaret que ha tenido un tremendo éxito en España y actualmente están de gira por lo que Eva y Cayetano aprovecharon su paso por la capital hispalense para verlo. Ambos salieron encantados del espectáculo y no dudaron en posar junto al elenco entero de 'The Hole'. Así, publicaron la imagen en sus redes sociales donde Eva comentó: "Entrar y salir del agujero... @theholeshow. Qué buen rato de risas y espectáculo! Ole! #sevilla #thehole2". Mientras que Cayetano decía: "Lo pasamos muy bien anoche viendo #thehole2 en #sevilla :D Enhorabuena chic@s ! Y suerte en la gira ;)".