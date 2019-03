Cayetano Martínez de Irujo habla sobre su operación: "Sentía que me estaba muriendo"

Cayetano Martínez de Irujo recibió el alta hospitalaria hace unas pocas semanas después de las complicadas operaciones a las que se tuvo que someter debido a una obstrucción intestinal. El conde de Salvatierra ha perdido mucho peso por culpa de la enfermedad, un hecho que ha levantado diversos rumores, lo que le ha obligado a plantar cara a la prensa para contar la difícil situación que le ha tocado vivir.

Tras haber sido intervenido un año atrás debido a una "obstrucción intestinal con adherencias", hace un mes el problema remitió mientras se encontraba en Sevilla, por lo que acudió al centro médico que le correspondía por su seguro. Allí, le operaron de urgencia y Cayetano ha explicado que "no sé qué me hizo el médico porque tres días después yo estaba literalmente muriéndome".

El afectado, angustiado por la falta de preocupación de los médicos del hospital sevillano, se cambió a otro centro porque "sentía que me estaba muriendo". En esta nueva ubicación, los profesionales también insistían en que no le pasaba nada, por lo que Cayetano avisó a Madrid, desesperado. "Tenía una peritonitis, una infección de tres bacterias, una obstrucción en tres partes del intestino a punto de pasarse a la sangre... en fin", ha relatado.

Debido al caso omiso que al parecer le hacían en el segundo hospital, el duque pidió el alta y se trasladó a Madrid por sus propios medios: "Me vine en AVE a las 9 de la noche moribundo, esto es algo insólito", ha contado. Una vez en la capital, Cayetano fue operado de urgencia en una intervención de 11 horas. "Si me llego a quedar en Sevilla me muero, pero es que me dijeron que si tardo más de seis horas más en llegar a Madrid habría tenido secuelas irrecuperables", ha comentado. Tras este confuso episodio, Cayetano se encuentra en proceso de recuperación y ha decidido "hacer todo lo que pueda para intentar que estas cosas no vuelvan a pasar en este país".