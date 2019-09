El próximo lunes 2 de septiembre el hijo de la Duquesa de Alba publica sus memorias bajo el título 'De Cayetana a Cayetano', un libro autobiográfico donde desvela capítulos de su vida hasta ahora desconocidos. Este fin de semana, 'El Mundo' publicaba un adelanto de la parte más polémica de este libro, la referente a las drogas, el amor y el sexo.

"Me acerqué a las drogas y la coca me perturbó por completo. Pocholo era mi compañero. Entre Pocholo y yo manejábamos el cotarro. Él pegaba saltos y yo no había nacido para brincar por las pistas de las discotecas. Fueron cinco años de vorágine hasta que me planté y me hice una pregunta reiterativa: ¿Qué hago aquí?", relatan las páginas.

Aunque logra sacar el lado positivo y es que tal y como el mismo aborda, no abandonó sus responsabilidades: "Después de la fiesta, me iba a montar cinco caballos. Nunca abandoné mi responsabilidad diaria, aunque acudiera sin dormir. Esa fue mi única y gran virtud. A mí me salvaron el deporte y mi fuerza de voluntad para seguir levantándome cada día. También la peste equina, que me obligó a salir de España".

En cuanto a lo referente al amor y al sexo, Cayetano confiesa que "vivía en una obsesión: seducir a mujeres. Ninguna se me resistía". Además, también ha afrontado un tema de lo más sonado en la familia, y es su mala relación con sus hermanos, como es el caso del conflicto con Eugenia Martinez de Irujo: "No soy el Duque de Alba, pero soy el heredero moral de Cayetana Alba".

Por otro lado, también dedica algunas palabras a Mar Flores, con la que tuvo una relación amorosa que acaparó muchas portadas hace muchos años . Sin embargo, Cayetano no la menciona directamente y se dirige a ella como "la modelo".

Pero esto no es todo, el jinete también relata durante estas páginas los abusos sexuales, tal y como denominaron en su momento sus terapeutas, que sufrió durante su infancia: "A los dieciséis años salía con una señora que me daba 20.000 pesetas. Yo buscaba cariño, una madre… ¡Estaba muy confundido! (...) Era un menor y se aprovecharon de un desamparado emocional que buscaba cariño, refugio y una madre".

...

Seguro que te interesa...

Las pistas definitivas que confirman que la hija de Raquel Bollo sí está embarazada