Cayetana Rivera y Jacabo y Brianda Firtz-James Stuart, los nietos de la Duquesa de Alba viajan a Sevilla para estar cerca de su abuela

El continuo trasiego que se deja ver en el Palacio de Dueñas no presagia buenas noticias en torno a la salud de la Duquesa de Alba, que fue trasladada anoche a su casa desde el hospital Sagrado Corazón. Si en un principio el parte médico era favorable, a lo largo de la tarde su estado se complicó, por lo que ahora se encuentra sedada con morfina y calmantes.

Sus seis hijos no se han separado de ella, y sus seres queridos están a su lado en estos difíciles momentos. Así hemos podido ver como llegaba a Palacio su ex nuera, Genoveva Casanova, con la que mantiene una estrecha relación pese a su separación de Cayetano Martínez de Irujo. De hecho, la ex condesa de Salvatierra ha tenido que cancelar sus compromisos profesionales para estar al lado de la que ha considerado una segunda madre para ella.

También han viajado hasta Sevilla Cayetana Rivera, hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, y Jacobo y Brianda Fitz-James Stuart, y es que la preocupación por su abuela es normal tras su empeoramiento.