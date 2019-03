La carta a los Reyes Magos de Patricia Conde que te va a dejar sin habla

Todos esperamos con ilusión durante todo el año el momento de tener que escribir la carta a los Reyes Magos para después comprobar si el 6 de enero nos han traído aquello que tanto deseamos.

Muchos son los regalos que puedes querer como un teléfono móvil, un ordenador, ropa o juguetes para los más pequeños. Aunque siempre hay algunos casos aislados que desean otro tipo de cosas bastantes diferentes.

Como es el caso de Patricia Conde quien ha sorprendido a todos sus seguidores de Instagram con su diferente carta a los Reyes Magos. "Queridos Reyes Magos: No hace falta que vengáis hoy de verdad, con la que está cayendo es mejor no andar por la calle…", empieza diciendo.

Y es que, la presentadora no solo no desea nada es que además no quiere ni que los Reyes vayan a su casa. "Estoy pensando en cómo me vais a dejar el suelo con el barro de las patas de los camellos y no hay derecho… acabo de hacer limpieza general y los suelos brillan más que la cara de Cristiano Ronaldo…", prosigue haciendo alarde de su particular sentido del humor.